Claudio Cuesta sobre las picadas de motos: “No podemos correrlos, no estamos habilitados”

31 octubre, 2021

Claudio Cuesta, Jefe de Tránsito de Tres Arroyos, habló con LU 24 sobre la imposibilidad que tiene como fuerza de seguridad de perseguir y detener a aquellos que causen disturbios con sus vehículos, debido a la posibilidad de generar un daño mayor. “Nosotros no podemos correr a ninguno, no estamos habilitados. Si yo te corro a vos y tenés un accidente, el accidente esta provocado por una persecución mía, si yo no te persigo, vos no lo tenés”, dijo.



“Nosotros estamos para dar soluciones y respuestas. En cuanto a las motos y autos con escape libre, estaremos alrededor de 400 o 500 motos más las que están en el predio judicial, que deben ser 300 o 400 motos”, informó.

“Autos debemos tener 66 o 68 autos, hay que pensar que nosotros hicimos compactación. Hay de todos los modelos, después también hay autos detenidos por la policía por distintos”, subrayó.

Además, Cuesta destacó que dicha problemática no solo recae en Tres Arroyos sino que es algo que vive todo el País. “Anda a Necochea, Mar del Plata o Buenos Aires, y vas a ver qué es lo mismo”, sentenció.

“Los chicos nos desafían permanentemente pero no los podemos correr. Vos podes causar un daño mayor del que está provocando él. Muchas veces no podes salir, pero yo a nuestros chicos les digo que hay revancha, siempre es necesario sacar una licencia o algo”, finalizó.

