Clausura de Básquet: Argentino venció a Club de Pelota
Este miércoles, Argentino Junior venció a Club de Pelota por 92 a 72 y de esta manera se cerró la quinta fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Argentino Junior 92 –Club de Pelota 72
Parciales: Argentino Junior 22 –Club de Pelota19, 43-35 y 64-59.
Goleadores: Morales de Argentino Junior 27 y Susemihl y Perrone de Club de Pelota 14.
Posiciones:
Club de Pelota 8
Huracán 7
Alumni 7
Quilmes 6
Costa Sud 6
Argentino Junior 6
Recreativo Claromecó 5
Próxima fecha 6ª:
Costa Sud –Argentino Junior
Huracán – Alumni
Quilmes – Recreativo Claromecó
Libre: Club de Pelota.