Clausura de Básquet: Club de Pelota único puntero
Este viernes, con los triunfos de Costa Sud frente Quilmes y Club de Pelota frente a Recreativo Claromecó , se cerró la tercera fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División.
Resultados:
Quilmes 68 – Costa Sud 69
Parciales: Quilmes 16 – Costa Sud 23, 32-42 y 54-53.
Goleadores: Acosta, Costa Sud 19 y Baccey, Quilmes 15.
Recreativo Claromecó 58 –Club de Pelota 89
Parciales: Recreativo Claromecó 16 –Club de Pelota 22, 25-40 y 37-67.
Goleadores: López, Club de Pelota 31 y Bottoni, Recreativo Claromecó 24.
La fecha comenzó el miércoles con el triunfo de Alumni frente a Argentino por 86 a 73.
Libre: Huracán.
Posiciones:
Club de Pelota 5
Huracán 4
Argentino Junior 4
Alumni 4
Quilmes 4
Costa Sud 3
Recreativo Claromecó 3
Próxima fecha 4ª :
Huracán –Quilmes
Club de Pelota –Alumni
Costa Sud –Recreativo Claromecó
Libre: Argentino Junior