Clausura de Básquet: Ganaron Alumni y Huracán

3 septiembre, 2025 0

Este martes, con los triunfos de Huracán y Alumni comenzó la quinta fecha del Clausura de Básquet de Primera División.

Resultados:

Recreativo Claromecó 41 – Huracán 93

Parciales: Recreativo Claromecó 5 – Huracán 22,18-47 y 28-72.

Goleadores: Morán de Huracán 18 y Bottoni de Recreativo Claromecó 17.

Costa Sud cayó en Orense

Alumni venció a Costa Sud 76 a 72, en el Kergaard.

La fecha se cierra este miércoles con el partido que jugarán, en el Grillo Goizueta, Argentino Junior y el puntero, Club de Pelota.

