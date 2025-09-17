Clausura de Básquet: Ganó Huracán en la 7ª y sigue en la punta
Este martes, con los triunfos de Huracán, Costa Sud y Alumni se jugó la 7ª fecha del Torneo Clausura de Básquet “Mario Capristo”.
Resultados:
Argentino Junior 62 – Huracán 74
Parciales: Argentino Junior 19- Huracán 15,31-35, 50-55, 62-74.
Goleadores: Ulises Otero de Huracán 17, y en Argentino Junior, Juan Morales y Franco Gianibelli 10.
Club de Pelota 58 – Costa Sud 82
Parciales:
Club de Pelota 15 – Costa Sud 22, 31-45,43-64,58-62.
Goleadores: Franco Susemihl de Club de Pelota 16, y en Costa Sud Nico Lofiego,21.
Alumni 78– Quilmes 72
Parciales: Alumni 22 – Quilmes 18,35-38,54-53 ,78-72.
Goleadores: en Quilmes Pérez, Vásquez y Balbuena 14, y en Alumni, Besmalinovich 32.
Libre: Recreativo Claromecó.
Posiciones:
Huracán 11
Alumni 10
Club de Pelota 9
Quilmes 9
Costa Sud 8
Argentino Junior 7
Recreativo Claromecó 6
Próxima fecha, 8ª:
Club de Pelota – Huracán
Argentino Junior – Quilmes
Alumni – Recreativo Claromecó
Libre:Costa Sud.