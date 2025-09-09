Clausura de Básquet: Ganó Huracán y es único puntero
Este martes, con el triunfo de Huracán frente a Alumni se puso en marcha la 6a fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Huracán 90 -Alumni 66
Parciales: Huracán 24 -Alumni 21,42-40 y 69 -46.
Goleadores: Ulises Otero, Huracán 31 y Bautista Besmalinovich, Alumni 23.
Posiciones:
Huracán 9
Club de Pelota 8
Alumni 8
Quilmes 6
Costa Sud 6
Argentino Junior 6
Recreativo Claromecó 5
La fecha continúa este miércoles a partir de las 21:00 con el partido entre Quilmes y Recreativo Claromecó.
Costa Sud – Argentino, el 23
El partido entre Costa Sud y Argentino Junior, fue postergado para el martes 23, para darle la posibilidad a que los jugadores que están afectados a la selección U-17, puedan tener sus últimos entrenamientos de cara al Zonal.
Libre: Club de Pelota.