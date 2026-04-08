Clemente Santili testó todos sus bienes a favor de la Escuela Agropecuaria (audio)

8 abril, 2026 266

Quien fuera en vida Clemente Santili, testó todos sus bienes a favor de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, situación que se desconocía hasta que un Escribano se comunicó con el Director del establecimiento para comunicarle la novedad.

Alejandro Mohamed, en los estudios de LU 24, contó los detalles “por el mes de octubre del año pasado fallece Clemente Santili, y luego nos llama un escribano para infórmanos que había un testamento a favor de la escuela.

La situación nos tomó por sorpresa, ya que no teníamos idea de la situación. Hoy hemos sido declarados herederos legítimos, estamos en pleno proceso legal, ya que hay que hacer consultas a través del Juzgado para determinar los bienes que nos han legado, dado que no hay escrituras, ni la cantidad y ubicación de los inmuebles a recibir”.

“Dos inmobiliarias de nuestra ciudad administraban los alquileres de Santili, por lo que tenemos alguna idea de cuantos serían, aunque en realidad no tenemos la certeza”.

“El destino de este aporte una vez legalizado, siempre será para la escuela, y me siento orgulloso de la institución y su gente, ya que son muchas las personas que colaboran para el crecimiento, y no es la primera vez que se piensa en el establecimiento para hacer contribuciones”.

Santili fue proveedor de la escuela, “no teníamos un contacto diario con él y en ese punto nos sorprendió la noticia, y que nos haya elegido nos llena de orgullo”.

Reconocimiento mundial

Por otra parte, Mohamed dijo que la Escuela está muy bien, la ONU a través de la FAO nos ha elegido para estudiar como caso exitoso en el mundo. En junio se instalarán una semana para hacer informes sobre el funcionamiento. Estamos muy felices por el reconocimiento”.

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