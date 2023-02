Clínica Hispano espera autorización para evitar derivar pacientes cardíacos de PAMI e IOMA

27 febrero, 2023

El servicio de Hemodinamia de la Clínica Hispano cumple un año y ha realizado ya un centenar de intervenciones pero aún esperan una autorización que evite las derivaciones de pacientes de PAMI e IOMA hacia Bahía Blanca, ya que la prestación puede realizarse en ese establecimiento.

En rueda de prensa, los médicos Juan Carlos Byrne, Noelia Saaby y Alejandro Álvarez Iorio fueron quienes comunicaron la novedad, considerando que “es un tema político más que burocrático, ya que se cuenta con un servicio de excelencia, con recursos humanos y un profesional de elite”.

En primera instancia fue el Dr. Byrne quien planteó el tema: “La problemática más importante que tenemos es que tenemos que esperar que nos habiliten para poder atender a los pacientes de PAMI y de IOMA, los que están internados y para poder solucionar los problemas de urgencia ya que tienen que esperar uno o dos días para ser derivados, es una burocracia estatal que a pesar de tener aprobada la habilitación debemos hacer nuevamente los trámites para obtener el permiso, y la gente tiene que hacer 200 kilómetros para acceder al mismo servicio que tenemos acá, e incluso estamos brindando servicios para el Hospital Pirovano”

Noelia Saaby dijo que “lo que hacemos es estudiar coronarias, y principalmente resolvemos lo que son los infartos, la parte periférica y damos respuestas a resolver los problemas valvulares, pero principalmente lo que damos es respuestas a los infartos, y resolver las derivaciones de las ciudades cercanas”.

Álvarez Iorio, en tanto, expresó que “nuestro servicio va a cumplir 45 años en dar respuestas a la salud cardiovascular de todos los pacientes de Bahía Blanca y la zona, una zona muy extensa pero debido al incremento que ha tenido Tres Arroyos, y con un grupo cardiológico de elite”.

“Se dio la necesidad de crear un servicio, apoyado por un grupo de cardiólogos, ya que si no estuvieran los cardiólogos acá no se podría haber realizado, para dar una respuesta de excelencia, con un gran esfuerzo, yo prefiero tener un centro de derivación con 5 salas, porque realizamos 400 procedimientos por mes y creo que aquí también se pueden hacer; hemos desarrollado una sala que está a la altura y confiamos mucho en Noelia Saaby, quien demostró estar a la altura para resolver el infarto agudo de miocardio, y esto puede considerarse también un dia festivo porque se cumplieron cien procedimientos”.

El profesional bahiense se sumó al reclamo de Byrne respecto a la autorización faltante y dijo que es burocrático o más que burocrático, político porque si uno tiene una sala de Hemodinamia, con un cardiólogo responsable de elite, con cien procedimientos y cero por ciento de mortalidad, que el cero en medicina no existe, y esto no es aprovechado por la población que más lo necesita, que es la población añosa, de PAMI creo que estamos sobre utilizando el recurso, estamos en un veinte por ciento de un cien por ciento de dar respuesta a la población, desde que se cierra una arteria cada minuto que pasa se pierde mucho corazón, y cuando la abren, al poco tiempo tendrá insuficiencia cardiaca por lo que el traslado es problemático porque el paciente llega con muchas horas de infarto, nosotros nos planteamos sobre cuánto tiempo más podremos tener este proyecto en Tres Arroyos, nos comprometimos, entrenamos y demás, tenemos el recurso humano también, la verdad es que la cosa no se entiende”.

Volver