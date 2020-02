Club 24 de Abril aclara sobre kioscos de la Fiesta del Trigo

11 febrero, 2020 Leido: 117

En las últimas horas se conoció la información que la Comisión Directiva de la Fiesta solicitó a los integrantes de la misma que los miembros Lucio Giuliani y Miguel San Roman no sean partícipes directos de la apertura de sobres con ofertas para la licitación de kioscos, dada su pertenencia a un club de servicio que competirá y ante la sugerencia del “Club Tres Arroyos 24 de Abril” y el Club Argentino Junior.

El Club 24 de Abril hizo llegar una nota aclaratoria a LU 24 diciendo que la versión no es avalada por ellos, por eso piden la aclaración y que la entidad no pondrá kiosco en la Fiesta del Trigo ni compró pliegos.

Dicen en una nota entregada a LU 24 que “la noticia es incorrecta, dado que el Club 24 de Abril decidió no concurrir a esta edición de la Fiesta del Trigo, no compró el pliego para la licitación, no participó de ninguna reunión ni realizó presentación alguna sobre el tema. Suponemos que se ha tratado de algún error involuntario pero que nos afecta en la relación amistosa que tenemos con el Club Fortín Machado y la Municipalidad, por lo que solicitamos respetuosamente si se puede publicar esta nota o realizar la aclaración”.

NdlR: LU 24 ratifica su publicación y preserva la fuente.

Volver