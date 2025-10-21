Club 24 de abril realizó importante donación al Jardín 920

Este martes, el Club Tres Arroyos 24 de Abril, en colaboración con la pinturería Mundo Color, llevaron a cabo una donación al Jardín de infantes 920.

La comunidad educativa se mostró agradecida al recibir pinturas y accesorios varios, que en su conjunto ascienden a un valor de $ 450.000, que serán utilizados para el mantenimiento de la infraestructura.

En el establecimiento educativo se busca fomentar la creatividad de los niños, debido a la importancia de impulsar en edades tempranas la resolución horizontal de problemas, la plasticidad mental, y la convivencia durante actividades, aspectos claves para su educación.

