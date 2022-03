Club Boca Juniors: Gran satisfacción por la venta en el fogón

Finalizado el evento más importante de nuestra ciudad, las instituciones que participaron de fogones y kioscos realizan sus balances, y en este caso, el del Club Boca Juniors fue muy positivo.

Edgardo Rodríguez, presidente de la institución dijo que, “estamos muy felices, no sólo por cómo se trabajó, sino por la cantidad de gente que hizo posible que todo saliera bien. Más de cien personas se pusieron a disposición, la verdad estamos muy agradecidos siempre es un poco difícil conseguir gente para acompañar este evento, fue un gran esfuerzo participar, pero si no tenés quien esté dispuesto a trabajar se hace difícil, por eso la satisfacción es total de ver tanto compromiso desinteresado. No hemos hecho los números de la venta todavía, pero estamos convencidos que fue muy buena. La gente se acercó desde el primer día, y todo fue muy organizado.

Campaña de socios. Habrá como premio una casa

Por otra parte, Rodríguez dijo que aprovecharon la Fiesta del Trigo para la puesta en marcha de una campaña de socios, donde el premio final, en julio 2023, será una vivienda industrializada.

