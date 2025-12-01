Club Cazadores Sub 14: destacada participación en el Torneo Regional de Clubes A de Hockey en Mar del Plata

1 diciembre, 2025 12

El plantel Sub 14 del Club Cazadores de Tres Arroyos participó del Torneo Provincial de Clubes A disputado en Mar del Plata, del 27 al 30 de noviembre, donde compitió frente a los clubes mejor posicionados de las diferentes asociaciones de la provincia de Buenos Aires.

Cazadores llegó a la Categoría A luego de obtener dos ascensos consecutivos en 2023 y 2024, lo que marcó un logro histórico para la institución y para el hockey local.

En esta edición 2025, con una camada nueva de jugadoras y debutando en el máximo nivel provincial, el equipo obtuvo el puesto 12, resultado que le permite mantener la categoría por un año más y seguir formando parte de la élite del hockey bonaerense.

Desde el club destacaron el compromiso de las jugadoras, el acompañamiento de las familias y el trabajo del cuerpo técnico, que continúa impulsando el crecimiento del hockey formativo.

Volver