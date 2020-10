Club de Mar Terrazas Cayastá expectante ante la posibilidad de reabrir sus puertas

El Club de Mar Terrazas Cayastá de Reta se encuentra a la espera de la correspondiente inspección municipal para confirmar si podrá reabrir sus puertas de cara a la temporada estival.

El titular del Apart Hotel, Ezequiel Presa, comentó a LU 24 que “presentamos los protocolos y estamos prontos a recibir la inspección. Esperamos ansiosamente saber si estamos en condiciones de abrir, y con los brazos abiertos a todo el público que quiera venir”.

Según dijo, la inspección se estaría realizando en 10 o 15 días.

“Desde abril hay permanentemente consultas todo el tiempo de gente que quiere venir los fines de semana. Y desde hace aproximadamente un mes lanzamos la preventa de temporada, hemos tenido algunas reservas, apelando a que en el caso de que por pandemia no se pueda utilizar, que esa gente pueda usar el porcentaje de depósito que le tomamos hasta fines de 2021”.

Sobre el funcionamiento del spa y la piscina, indicó que podría albergar hasta un máximo de 10 personas, pero “dependerá de que la Municipalidad nos autorice o no a poder usarlo”.

Para mayor información, hay que ingresar en la página web www.terrazascayasta.com o llamar a los teléfonos 2983 490216/ 2983 490995. Por WhatsApp, al 11- 67030820.

