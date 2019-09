Club de Pelota es el único puntero en Primera de bochas

Se jugó la cuarta fecha del torneo Oficial de bochas de Primera categoría en tríos.

Club de Pelota, de local, le ganó a Huracán por 15 a 7 y Sociedad Española, en su cancha, venció a Estudiantes por 15 a 9.



Posiciones: Club de Pelota 3 puntos, Estudiantes 2, Huracán, Sociedad Española y Unión 1.

Hoy, en Tercera

Por la primera fecha de las revanchas, habrá actividad en tríos de Tercera División.

Zona A: Club de Pelota A vs Club de Pelota C. Ya se realizó un partido adelantado con el triunfo de Huracán Damas sobre Claromecó por 15 a 14.

Zona B: Echegoyen vs Club de pelota B y Huracán A vs Sociedad Española.