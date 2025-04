Club de Pelota iniciará con el arreglo del techo en su cancha

La flamante presidenta de Club de Pelota Lorena Frapiccini en compañía con el reconocido jugador y entrenador del club Pablo Aymonino se acercaron al estudio de LU 24 anunciando el comienzo de las obras para el techo del club.

La primera en hablar fue Frapiccini y aseguró “Desde diciembre tome el cargo presidenta del club, lo primero que hicimos fue una reunión donde empezamos a poner todos los papeles en orden, además formamos una comisión organizadora, contamos con personas de todas las disciplinas del club”.

“Nuestra situación económica está muy difícil, seguimos luchando para arreglar el techo de la cancha y también el sector eléctrico, desde el lunes empezamos con el techo, recibimos el acompañamiento de toda la comisión, creemos que en 10 días está listo.

Luego, hablo Pablo y dijo “Mi parte como jugador fue hermoso, pero actualmente disfruto mucho ser entrenador del Femenino, pensé que iba a extrañar jugar por ahora no sucedió y estoy muy contento donde estoy”.

A su vez afirmó “Actualmente el Femenino en el club creció mucho y hacemos todo para que logren llegar lo más lejos posible, ahora competiremos en la Liga Bahiense en U15 y U17 quienes les agradecemos e iremos a Bahía siempre, y también el compromiso de las familias”.

“En paralelo jugaremos el pre federal y el torneo local, tenemos triple competencia y a las chicas ya les dije que no va a ser fácil, pero haremos todo para competir, tienen muchas ganas de jugar y esperamos la competencia de la mejor manera”

Después Frapiccini agradeció en memoria de Oscar Perales “Gracias el logre ser presidenta y su perdida fue un golpe muy difícil, el me ayudo para animarme y acá estoy, fue un pilar muy importante, se merece el respeto del ambiente basquetbolístico”, finalizó

