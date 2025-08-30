Club de Pesca Claromecó: 10º edición del Concurso de 6 horas a la corvina de mayor peso (audio)

El Club de Pesca de Claromecó comenzó con los preparativos para la 10º edición del Concurso de 6 horas a la corvina de mayor peso a realizarse el 7 de diciembre en la costa de la villa balnearia.

El presidente de la Institución, Arturo Prado, habló con LU 24 y dijo “el panorama de los concursos es muy bueno, siempre tenemos el apoyo del pescador y la gente, el sector de pesca es desde el Faro hasta el cuarto salto, zona muy buena para pescar una corvina. Hay 37 millones de pesos en juego, premios del primero al vigésimo clasificado, además de tres sorteos de 1 millón”.

“Queremos darles a los participantes la posibilidad de llevarse algo con los premios especiales y sorteos, nuestra idea es que estén hasta último momento con gran expectativa de ganar algo”, contó.

“Las inscripciones valen 95 mil la general, damas, socios y cadetes 90 mil pesos, los interesados podrán comprarlas en las casas de pesca o contactarse al 2983 – 512379 o 408218”.

Cabe destacar que por primera vez la ceremonia de premiación se realizará en la sede ubicada en calle 19 entre 24 y 26 Claromecó, “la misma está en funcionamiento desde principios del 2025 pronto a inaugurarse, es un salón muy grande y moderno el cual se alquila para celebrar cumpleaños”, mencionó.

“En este último tiempo se sumaron muchos chicos jóvenes que participan a diario de nuestras actividades deportivas, tenemos un buen número de personas trabajando por y para el club”, concluyó.

