Club de Pesca Claromecó: “Buscamos que todos los pescadores tengan un premio”

11 diciembre, 2021

Arturo Prado, referente del Club de Pesca Claromecó, habló con LU24 sobre el concurso de pesca de 6 horas a la corvina de mayor peso que su institución realizará este domingo, en el horario de 10 a 16 horas. “Estamos bien, organizando todo. La cancha de pesca es desde el faro hasta el Puerto Salto, es una cancha similar a la de las 24 Horas”, dijo.



“Elegimos ese sector porque hay mucha pesca, por suerte mañana nos toca un buen día. El mar esta planchado, está hermoso. Ahora tengo los testers que van a probar la cancha”, manifestó y agregó que “el martes y miércoles se dio una muy buena pesca, mucha gente nos va a acompañar”.

“Al no tener entradas anticipadas no se sabe la cantidad de gente que va a venir, el primer premio es de 1.000.000 pesos. La mejor pescadilla, el mejor bagre y la mejor raya se llevarán un premio de 30.000 pesos. Buscamos que todos los pescadores, no solo los de elite, tengan un premio”, subrayó Prado.

