Club de Pesca Claromecó inaugura su nueva sede

26 septiembre, 2025 0

Este sábado, el Club de Pesca Claromecó prepara la inauguración de su nueva sede en calle 19 entre 26 y 24, por lo que invitan a toda la comunidad y asociados.

El presidente de la Institución Arturo Prado habló con LU 24 y dijo “nos preparamos muy bien, estamos organizando todo, aunque será un acto sencillo, buscamos darle un cierre a esta etapa de construcción que tanto tiempo nos costó”.

“De esta manera, queremos impulsar el club hacia otro punto de vista es un predio muy lindo luego, de años juntando peso por peso para concretar este sueño”, afirmó.

Respecto a la historia del club explicó “nuestro club se fusionó a finales de los 80 con el club Náutico y en 2008 se separaron, ahí se refundo el club de pesca Claromecó”.

“En 2010 empezamos, de a poco fuimos recaudando fondos participando en cada competencia, en 2013 nos reuníamos en distintos garage de nuestros integrantes hasta que, decidimos juntar fondos para armar nuestra sede, en 2015 organizamos la primera edición del concurso de mayor peso y ahí empezó todo”.

“Hace unos años el municipio nos cedió un terreno, donde iniciaron las obras en 2023, sobre la inauguración contó haremos un acto protocolar corto en el que mencionaremos nuestras actividades realizadas para formar el club luego, un asado invitando a todos”, recordó.

“Finalmente aseguró que pensamos hacer la presentación de la 10º edición de nuestro concurso a realizarse el domingo 7 de diciembre con 37 millones de pesos en premios”, finalizó.

