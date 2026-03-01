Club Echegoyen: cuando el esfuerzo de un pueblo supera todos los pronósticos

Una foto vale más que mil palabras, dice el dicho, y así refleja la ilustración de esta noticia con todo el equipo del Club Recreativo Echegoyen que participó para llevar adelante este extraordinario concurso que reunió 6148 cañas inscriptas, superándose con respecto del año pasado y también superando a “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, lo que hace posicionarse a la institución “Bellocqera” como uno de los concursos más importantes de la región.

Felicitaciones a los más de 130 personas que trabajaron para y por el club de pueblo que cada año sigue creciendo e innovando.

