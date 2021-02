Club Español: 86 años de vida institucional y un balance positivo del 2020 a pesar de la pandemia

1 febrero, 2021

El Club Español de Tres Arroyos, cumple hoy 86 años de vida institucional, y celebrando este nuevo aniversario, LU24 dialogó con Martin Rodríguez, el Presidente actual del icónico y tradicional club de la ciudad.

El presidente de la institución manifestó la satisfacción de estar celebrando este nuevo anivesario y dijo en LU24 “nosotros que somos la camada actual y la camada nueva, vemos esto como un logro de la gente que estuvo antes y la gente que sigue estando apoyándolos y apuntalándonos, y con un compromiso actual por continuar sosteniéndolo”, haciendo referencia al trabajo de jóvenes con apoyo de los mayores, quienes han sostenido el Club durante tanto tiempo y que brindan hoy la experiencia para que siga siendo un punto de referencia en el distrito.

“Los más jóvenes tenemos la fuerza del trabajo y la iniciativa, y los mayores son los que nos apuntalan y no hubiese sido posible la transición, ni la gestión que hemos llevado a cabo” indicó Martín Rodríguez.

Haciendo un balance de lo que fue el año que pasó, sostuvo “evaluando a fin del 2020 que fue un año particular para todos, para nosotros fue súper positivo, porque pudimos hacer más de lo que pensábamos hacer, tanto en actividades que se dictaron por distintas plataformas con los distintos profes, como también pudimos trabajar mucho al nivel regional, al nivel Sociedad Española, en la Federación de Sociedades Españolas pudimos dictar cursos que se replicaron en la región y más allá”.

Por otra parte, comentó que una de las actividades que pudieron llevar a cabo fue la Fiesta de la Virgen y en ese sentido indicó “juntando fuerzas y experiencias de lo que fue el año, pudimos hacer la Fiesta de la Virgen del Pilar con todo lo que fue, procesión por las calles de Tres Arroyos, con todo el cuidado, misa en el club, venta de comidas típicas, pudimos hacer algo desarrollar y estar presentes en la sociedad de nuevo, con una fiesta tan característica nuestra”.

Para finalizar, el presidente del club, hizo público su agradecimiento a los socios, alumnos y a la gente de Tres Arroyos en general “que acompaña cada iniciativa, sino no podríamos haber llegado a los 86 años que hoy festejamos”.

