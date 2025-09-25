Club Progreso inaugura las luces de su cancha: (video) un hito histórico según Cristian Iriarte

25 septiembre, 2025 18

Este sábado será un día inolvidable para el Club Atlético y Recreativo Progreso de Guisasola. La institución vivirá una verdadera fiesta con la inauguración de la iluminación de su estadio, un sueño largamente anhelado que finalmente se hace realidad. Para ello, LU 24 tuvo la oportunidad de conversar con Cristian Iriarte, presidente de la institución.

En la nota, expresó su emoción: “Todavía no caemos bien en lo que se ha logrado con el tema de la iluminaria. Es un logro que va a quedar marcado para siempre en la historia del club y del pueblo”.

El proyecto se concretó gracias a un acuerdo con un equipo de Bahía Blanca que participó en la Liga de Coronel Dorrego. El Progreso ofreció su cancha en alquiler y, a cambio, pudo avanzar con las obras de cableado, mano de obra y torres, hasta completar la instalación de las luces.

La jornada inaugural comenzará a las 17:15 con el partido de reserva y a las 19:30 llegará el momento más esperado: el encendido oficial de las luminarias y el debut de la primera, que enfrentará a Suteryh de Monte Hermoso.

“Siempre soñamos con tener la cancha iluminada, ahora se nos da. Es muy reciente, por eso cuesta caer en la magnitud del logro, pero con el tiempo nos daremos cuenta de lo que significa”, destacó Iriarte, quien además recordó con orgullo sus raíces familiares y la tradición futbolera de los Iriarte en el pueblo.

La comunidad de El Perdido y toda la región se prepara para acompañar este acontecimiento, que marca un antes y un después para el club y refuerza la identidad de una institución que, con esfuerzo y trabajo colectivo, sigue cumpliendo sueños.

