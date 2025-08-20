Club Tres Arroyos 24 de abril se prepara para la venta de canelones benéficos

20 agosto, 2025

El club Tres Arroyos 24 de Abril realizará la venta de sus tradicionales canelones a beneficio de instituciones de nuestro medio, el domingo 31 de agosto.

Se entregan en bandejas de seis canelones de jamón y queso o de verdura con salsa, listos para calentar y comer, a un precio de $ 10.000 c/u.

Se deben encargar hasta el jueves 28 a las 20 horas a los socios del club y a los números 555039 y 572122.

Se retiran en la sede social del Club, Primera Junta 477, el día 31 de agosto en el horario de 11:30 a 13.

