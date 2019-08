COA Tres Cauquenes entregó informe del Paseo del Arroyo al Concejo Deliberante

Ayer martes, el COA Tres Cauquenes entregó al Concejo Deliberante el "Informe de avance y estado de situación Paseo del Arroyo Claromecó" antes y luego del Rally.

Este informe fue analizado y avalado desde Aves Argentinas (Sede central).

A continuación se puede leer el informe completo:

Introducción

Desde la conformación de este club en el año 2017 avanzamos en la realización de actividades que promueven la observación de aves y sus ambientes, a fin de contribuir con el conocimiento, estudio, gestión conservacionista y con la educación ambiental del lugar donde vivimos. Ese mismo año, exactamente el 18 de diciembre de 2017, presentamos ante el Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos un proyecto aportando fundamentos y acciones para el “Manejo del espacio natural del Arroyo Claromecó”. Posteriormente fue entregado ante la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos para ser compartido y abordado desde el Concejo Deliberante, en calidad de Paisaje Protegido. Este proyecto surgió ante la necesidad de poner en valor dicho paseo, el cual funciona como un corredor biológico, conectando el ambiente costero marino con el continental, resguardando y permitiendo a quienes lo recorren disfrutar de un lugar único. Además de las 7 cascadas, el arroyo ofrece riquezas naturales que atraen a los visitantes y permiten realizar una gran cantidad de actividades recreativas y educativas, compatibles con su cuidado y conservación. Desde mayo del corriente año se logró avanzar en la planificación conjunta de este espacio natural, siendo visibles mejoras como las escalinatas y rampas de acceso, empalizadas para definir sitios de estacionamiento, cartelería indicativa, pérgola y miradores, en varias de las cascadas. Desde el COA/Aves Argentinas aportamos información especialmente sobre las aves que pueden observarse con frecuencia, que están presentes gracias a la vegetación de la cual se alimentan y que les permite resguardarse y nidificar, criando allí mismo sus pichones. Muchas de ellas son controladores biológicos, por ejemplo se alimentan de insectos como la tucura y larvas que perjudican los cultivos linderos al Paseo del Arroyo. Podemos asegurar, que la modificación reiterada de los bordes del arroyo y banquinas mediante maquinarias como topadoras y palas mecánicas, arado y compactación, deterioran e impactan negativa y muy seriamente el estado de conservación del paisaje, incrementando además el riesgo de accidentes por derrumbes y por promover el aumento de velocidad en su circulación. La vegetación al lado del arroyo tiene un rol importantísimo para el ser humano. Investigaciones en el INTA Barrow (Tres Arroyos) sobre contaminantes el fósforo, nitrógeno y glifosato arrojan resultados que afirman que las franjas de vegetación funcionan como filtros y tienen la capacidad de moderar esa contaminación, evitando que lleguen a los cursos de agua. Hoy nos ponemos en estado de alerta al observar las acciones contradictorias que se han realizado al promover la ejecución de un Rally en dicho paseo. Hemos manifestado nuestra oposición a la realización de esta actividad deportiva por dicho paseo y el pedido que se haga por zonas no vulnerables como lo es dicho lugar y el Vivero Forestal Ing. Paolucci. Por lo tanto, ya habíamos alertado sobre las consecuencias, tanto ambientales como sociales por los riesgos de accidentes, debido al ensanchamiento del camino.

Compromiso y acciones alentadoras

Durante junio de este año, previo a las vacaciones de invierno, pudimos participar aportando textos para la cartelería que se colocaría en las mejoras del Paseo del Arroyo/ 7 Cascadas a cargo del Ente Descentralizado Claromecó, Servicios Turísticos. A nuestro entender la construcción de miradores con cartelería informativa ubicados en sitios atractivos ya utilizados por los visitantes, es una manera de reforzar el disfrute y poner en valor el paisaje natural, invitando a conocer más sobre el mismo, a fin de conservarlo. Comprendemos también que haya sido necesario realizar la delimitación y preparación de los espacios para llegar hasta los sitios de recreación y para el estacionamiento, brindando seguridad y accesibilidad, por lo cual se avanzó en la remoción de la vegetación y compactación de superficies cercanas a las cascadas. Pero no era necesario que se sacara toda la vegetación entre las cascadas y sobre el alambrado lindero al camino. Desde el grupo que lleva adelante el proyecto de recuperación del espacio de la ex Escuela Agrícola Claromecó, también han sido convocados para hacer aportes especialmente sobre la vegetación y paisaje natural, mediante cartelería y recomendaciones para restaurar la flora nativa. El Sr. Carlos Ávila, responsable del Ente Descentralizado Claromecó, ha expresado claramente que “Tanto los planes de nueva señalización como la puesta en valor de estos espacios naturales que hasta hoy tienen pocos visitantes, tiene también como objeto ser destino de visitas educativas por parte de escuelas, como parte de los proyectos medioambientales que buscan concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del cuidado de estos lugares y el reconocimiento de especies autóctonas”. Todo esto nos indicaba una sintonía y coincidencia en las acciones posibles y las necesarias para lograr los objetivos que nos unen, hacia el beneficio de todos, tanto residentes como visitantes, e incluso a niveles de interacción más grandes e interesantes, por los servicios ecosistémicos. “Como todo el paisaje de la Provincia de Buenos Aires está tan modificado, a veces los alambrados, los bordes de los arroyos y ese tipo de lugares son los únicos donde queda flora y fauna autóctona”, expresó Belén Villa una de las integrantes de este COA ante los medios.

Contradicciones y acciones opuestas que alertan

Si bien hubo claras señales de coincidencia hacia la mejora del paseo en los pasados meses. Nos cuesta comprender la toma de nuevas decisiones, ya que sin aviso ni consulta a profesionales y ONGs ambientalistas y conservacionistas, se llevó adelante una actividad que además de no ser compatible, va en contra de la legislación existente. Se planeó y realizó el fin de semana del 3 y 4 de agosto, el Rally Bonaerense con un recorrido que en parte de sus trayectos afecta seriamente la conservación de los espacios naturales, pone en riesgo a las familias, e incluso transgrede normativas y ordenanzas municipales (Ordenanza Nº 6361/2010, Artículo 8º y 9). Previamente a la realización de esta actividad, que fue cuestionada públicamente, se observaron nuevas remociones completas de vegetación, movimiento de suelo y ensanchamiento del camino, contando en varios tramos más de once (11) metros de ancho y en otros hasta veintidós metros (22). Para tener una idea este es el ancho de la Avenida 15 de nuestra localidad, donde se contempla la circulación en doble sentido y el estacionamiento a ambos lados de la misma. En la mayoría de los tramos ensanchados no parece haber justificativo o vínculo con los anteriores puntos relacionados a la mejora de la accesibilidad ni seguridad, por el contrario, incrementa el riesgo de desmoronamiento y accidentes. No comprendemos y cuestionamos claramente el motivo de estas acciones, ya que se oponen a las recomendaciones y propuestas realizadas en nuestro proyecto, yendo en contra de los acuerdos que creíamos logrados. “Dejar sitios naturales y silvestres: espacios entre las bajadas a las cascadas donde no se favorecerá el acceso, se evitará la transformación e ingreso de maquinarias y vehículos, para que logre prosperar la vegetación natural; se favorecerá la restauración con especies nativas y se asegurará que las aves puedan encontrar espacios de hábitat, alimentación, refugio y nidificación. Y además la vegetación hace de filtro natural de los agroquímicos, haciendo que el porcentaje que llega al arroyo sea muchísimo menor. También para evitar desmoronamientos y derrumbes.” (Manejo del espacio natural del Arroyo Claromecó, dic/2017) Se puede observar que la cartelería de peligro ha sido colocada en varias de los sitios del paseo, coincidiendo en la necesidad de respetar ciertas distancias hasta los barrancos y sectores con mayor riesgo de derrumbes. Esto ahora es mayor y es contradictorio con el ensanchamiento del camino del Paseo del Arroyo Claromecó. Queremos remarcar que el ensanchamiento del camino es una señal asumida por la mayoría de los transeúntes como una invitación a aumentar la velocidad, con sus predecibles consecuencias. Ni hablar si además se le suma la propuesta (poco atinada) de reforzar la rapidez gracias a un rally, en el cual gana el que hace el recorrido en menor tiempo. Más allá de nuestros objetivos de conservación, prevención de impactos, riesgos y consecuencias ambientales, también nos preocupamos por la seguridad propia y de quienes nos rodean. En esta ocasión quedó claro que no fueron suficientes las medidas tomadas, ya que debieron suspender parte de las pruebas por los accidentes dentro del mismo arroyo y el riesgo que corrió una familia entera que transitaba por el vivero. Ávila, también mencionó que “hace cerca de 90 días veíamos trabajando desde el ente, el municipio, deportes; la organización ya venía reuniéndose desde hace tiempo, quizás nos faltó haberlo transmitido inmediatamente. Sucede que ellos querían hacerlo una vez que estaba todo bien organizado, pero seguramente el año que viene será mejor”. Coincidieron algunos participantes según relató Ávila, en que “es el mejor circuito que les ha tocado en esta categoría. Si hay que trabajar mucho con la gente, porque no conocen el peligro porque no están acostumbrados a esto y no son público habitual de rally. Por ello, hay que sumar más voluntarios, nos juntaremos a hacer un balance para evaluar en materia de seguridad y ver de qué manera podemos hacer, para que la gente esté segura. Para inculcar al público acerca del rally y que todos estén más seguros y disfruten del evento. Todo es muy positivo”, remarcó el funcionario.

Por lo tanto, el pasado 5 de agosto, el COA Tres Cauquenes, Aves Argentinas, una ONG con más de 100 años de trayectoria. Hizo un relevamiento del Paseo del arroyo, del la primera cascada a la séptima. Los datos fueron subidos en el sistema e-bird Argentina, que da fidelidad y seriedad a los datos. Paseo del Arroyo, Buenos Aires, AR (-38,848, -60,087) ago. 05, 2019 2:34 p. m. Con Desplazamiento 3,91 km 29 Pato sp. - FO -- Barcino 10 Paloma Bravía (doméstica) - FO 6 Zenaida Torcaza - OS 21 Avefría Tero - OS 1 Caracara Chimango - FO 2 Halcón plomizo - OS -- 2 Cotorra Argentina - FO Número de taxas: 7 Estos datos se pueden comparar con los que tomamos el jueves anterior al rally, donde ya nos llamo la atención que había pocas aves (12 especies). Y si lo comparamos con una salida anterior del COA en 2019, donde no se había pasado la máquina, sacando toda la vegetación al costado del arroyo y del alambrado se registraron una vez 25 y en otra 33 especies. Es decir se nota la disminución de la riqueza de aves. Además se registraron fotográficamente los ensanchamientos del camino a lo largo de todo el paseo. Esto fue publicado en la pagina del COA Tres Cauquenes (Aves Argentinas), los COA en acción, y en los medios.