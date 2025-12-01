Cobraron el premio de la Quiniela Plus sorteado el 21 de noviembre

El ganador de más de 148 millones de pesos de la Quiniela Plus cobró su premio la pasada semana en La Plata.

Recordamos que la jugada había sido realizada en la Agencia La Cubana, ubicada en Colón de calle Colón 392, firma que en el mes de mayo también trajo la suerte a Tres Arroyos, esa vez con un premio en el mismo sorteo pero de más de 674 millones.

Se encuentran en venta en la agencia los billetes para el Gordo de Navidad a un valor de $ 50.000 el entero y $ 5000 el décimo con un premio total de 1.750 millones y el Gordo de Reyes, con valores de $ 20.000 y $ 2.000 respectivamente y premios por 500 millones.

