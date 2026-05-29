Cocina Comunitaria en Villa Italia

29 mayo, 2026 0

La Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que este sábado 30 de mayo se llevará adelante una nueva edición de la Cocina Comunitaria en el barrio Villa Italia.

La actividad se realizará al mediodía en Víctor Manuel 698 y está destinada a acompañar a vecinos del sector, promoviendo además un espacio de encuentro.

Desde el área se solicita a quienes concurran llevar recipiente o tupper para retirar las porciones de manera adecuada.

Estas acciones forman parte del trabajo territorial que la Dirección de Acción Social desarrolla de manera permanente en distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo la cercanía con la comunidad y brindando respuestas concretas a las familias que más lo necesitan.

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