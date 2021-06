Coco Galilea anunció la llegada de dos equipos de alto flujo y consideró “un golpazo” lo ocurrido en el Concejo

10 junio, 2021 Leido: 347

Eugenio “Coco” Galilea expresó su preocupación hoy por la situación que atraviesan muchos tresarroyenses en torno a la pandemia de coronavirus, pero aseguró que desde Amigos del Hospital “se busca paliar la situación comprando elementos y medicamentos, siempre en armonía y tratando de solucionar las cosas”. En este aspecto, consideró que en el Concejo Deliberante, donde desde la bancada de Juntos por el Cambio se cuestionó en duros términos el equipamiento del Hospital, “faltó diálogo”.

“Estamos embaladísimos ahora con esta campaña, y nos ayuda mucho su difusión para que podamos concretar la compra de los productos, algunos de los cuales hoy son difíciles de conseguir pero por suerte como nosotros somos conocidos ya, nos tienen en algún lugar de preferencia. Por esta razón están llegando a Tres Arroyos dos equipos nuevos de alto flujo. Estos dos equipos cuestan 645.000 pesos cada uno, y hemos comprado la calidad y las especificaciones que nos han pedido los profesionales, que son los que saben”, informó “Coco”. En tanto, anticipó que para el 15 de junio llegará a la ciudad una planta de aspiración para el Centro Municipal de Salud, que en este caso tiene un valor de 2.100.000 pesos, de los cuales ya se pagaron 1.100.000.

“Nos sorprende siempre la respuesta de la gente, porque en pocas horas ya tuvimos mucha colaboración. Se han sumado empresas, profesionales, como la gerente de Mutual Dan, Camila Bruel; el estudio contable Goizueta y Barattieri; Maltería Quilmes, el Club Cazadores y el Colegio de Farmacéuticos”, apuntó Galilea, quien destacó el rol de cada uno a la hora de organizar la recolección de donaciones y ajustar la transparencia en la administración de los fondos.

“Falto diálogo”

En torno a lo ocurrido en la sesión para el análisis de la Rendición de Cuentas municipal, Galilea consideró que “parece increíble que estas cosas pasen en Tres Arroyos. No juzgo a nadie, y hablo en forma particular porque en la Comisión no hablamos de política, pero en este caso considero que faltó diálogo, que es fundamental para todo, para que las cosas anden bien. Y hubiera sido mejor para todos evitar semejante ‘golpazo’”.

Volver