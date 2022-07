Coco Galilea, Ciudadano Ilustre: “Esto me compromete aún más”

Ante su designación como Ciudadano Ilustre por parte del Intendente Carlos Sánchez, a solicitud de la Cámara Económica, el empresario Eugenio “Coco” Galilea, habló con LU 24 respecto al galardón que le sería entregado en el acto oficial del 9 de Julio.

“Cayó de golpe y porrazo, estoy súper agradecido”

“Esto es una cosa que cayó de golpe y porrazo, no es que no lo esperaba, pero en una palabra se sienten un montón de cosas, y responderé a esta distinción: estoy súper agradecido a la Cámara Económica y a todo el mundo que trabajó para poder lograr esta iniciativa; esto me compromete más aun, tengo un montón de años”.

Preso

Coco fue dirigente de la Cámara en su momento, y estuvo preso en una oportunidad por defender los principios de las entidades empresarias. “Tenía 30 años, fue un momento muy difícil para mi familia, sostuvo. Estábamos con otra gente, eran todos representantes de Cámaras Económicas, y también un preso que no recuerdo si había tirado contra un comisario”, recordó.

La Comisión Amigos del Hospital: “Es una satisfacción trabajar con este equipo”

Respecto a su pertenencia a la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, dijo que “el equipo que formamos tiene mucho empuje y es una satisfacción trabajar con esas personas, tenemos en la calle Córdoba, Salud Mental, ahora estamos por hacer Oncología, todo dependiendo de la gente, se consiguen muchísimas cosas gracias al apoyo de la comunidad”.

