Coco Galilea: “el Hospital es un ejemplo en la Provincia”

27 julio, 2021 Leido: 49

Eugenio Galilea es una referencia a la hora de hablar del Hospital Pirovano, porque desde la comisión de Amigos comenzó a trabajar por el nosocomio hace más de 40 años.

“Entré por invitación de los integrantes de ese momento, y cuando uno empieza a trabajar ahí, se va enamorando del lugar. Además el ambiente de trabajo es excelente, yo no soy de discutir ni pelear de manera que si no estoy cómodo, no me quedo. Pero allí uno ve lo que hace la gente que trabaja en todos los sectores, y se siente más comprometido para dar una mano en lo que se pueda”, sostuvo.

Galilea recordó que el año pasado la comisión gestionó respiradores y este año se abocó a la adquisición de equipos de alto flujo. “Siempre trabajamos a pedido de las autoridades, y nuestro compromiso es conseguir todo lo que se pueda con la colaboración de una comunidad de Tres Arroyos que nunca falla. Hoy no sé qué le faltaría, es uno de los pocos hospitales que tiene un arquitecto a su servicio, y mucha gente que trabaja atrás y que hace que el Pirovano sea un ejemplo en la Provincia”, aseguró.

“Tenemos un edificio de lujo y equipamiento de primera, pero lo mejor que tiene el Hospital es el personal, el cariño que todos los trabajadores les dan a los enfermos, todo lo que ponen para que la gente la pase lo mejor posible”, concluyó Galilea.

