Galilea: “Este jueves llega el nuevo tomógrafo para el Hospital. Desmontaron el viejo” (audio)

29 octubre, 2025 78

Este jueves llega a la ciudad el nuevo tomógrafo adquirido por el municipio para el Hospital Pirovano. Recordamos que el Concejo Deliberante había autorizado al Ejecutivo la compra de un equipo a través del sistema leasing, por un valor de 500 millones de pesos.

Eugenio Coco Galilea, presidente de la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, confirmó la noticia y dijo: “estamos muy contentos de que Tres Arroyos pueda contar con este equipo de última generación. Nosotros colaboramos solamente con la tarea de desmontar el tomógrafo viejo y dejar todo acondicionado para la puesta en marcha del nuevo.

El que se retiró fue gestionado por el Dr. Moreno, (“Cuto”) en el año 2010 y hay que destacar siempre a las personas que se encargan del mantenimiento, ya que con gran responsabilidad hicieron que se pueda utilizar por mucho tiempo, los arquitectos Fernanda Ferraro y Cristian Casablanca trabajan con mucho compromiso”.

Según adelantó Galilea, el nuevo equipo estaría llegando a Tres Arroyos este jueves por la tarde y la logística ya está dispuesta para que los técnicos se ocupen de la puesta en marcha.

