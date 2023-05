“Coco” Galilea: “No hay dudas de que el jean revolucionó la moda”

21 mayo, 2023

Al conmemorarse 150 años de la creación del jean por Levi Strauss y su socio Jacob Davis, un sastre, Eugenio “Coco” Galilea, titular del tradicional comercio La Casa del Pantalón, dialogó este domingo por la mañana con LU24 y se refirió a este tema en particular.

Sobre esto, Galilea comentó: “No hay dudas de que el jean revolucionó la vestimenta en el mundo y a Tres Arroyos también. Cuando yo era más joven, hace 50 años atrás, me puse mi primer jean y no sé cómo hice para ir y volver desde Colón al 400 hasta la Plaza San Martín porque todo el mundo me miraba lo que llevaba puesto.”

Y continuó: “Tuve otras marcas como Lee, Wrangler, Farwest, Ufo, que hoy no están tanto en el mercado. También se incorporó la prenda para la mujer y es algo que lo usa todo el mundo. Ojalá vuelva a salir un producto así, porque es algo que se vende todos los días y en todas sus variedades.”

Además, sobre la visión de Strauss y Davis, quiénes patentaron el producto en California hace un siglo y medio, reconoció: “Tuvieron una percepción fantástica, porque hoy en día sigue con mucho auge y es una prenda de prioridad para todo público y para toda ocasión.”

Finalmente, dio algunas novedades sobre el producto en este último tiempo y concluyó: “es muy práctico y confortable, ahora salieron las telas especiales con elásticos que son muy buenas para quien desee usar el jean.”

