Coco Galilea: “sorprendido y muy honrado” por la postulación para ser declarado Ciudadano Ilustre

19 agosto, 2021 Leido: 101

La Cámara Económica de Tres Arroyos, propuso, en el día de ayer, declarar Ciudadano Ilustre a Eugenio “Coco” Galilea, y LU24 se comunicó con el homenajeado, para que comente cómo recibió tan honrosa noticia.

“Estoy muy sorprendido y muy honrado, y creo que es una responsabilidad muy grande” expresó en primer lugar Coco, y comentó que si bien en el día de ayer no se anotició inmediatamente de la solicitud que llevo a cabo la Cámara Económica, ante el Concejo Deliberante y ante el Intendente Municipal, cuando se enteró “en mi interior genero algo, que uno no cree que se merezca ninguna distinción”.

Asimismo, aseguró que “uno lo que hace, lo hace con todo gusto, por amor al prójimo, pero no para generar ninguna distinción” y además sostuvo que “esto me empuja para seguir trabajando más”.

Su participación en actividades benéficas comenzó hace más de 50 años, y recordó con mucho cariño, su amistad con Hugo Cereijo, que tuvo lugar en la Liga de Lucha Contra el Cáncer, y que logró formar un grupo de amistad, con el cual se logró trabajar mucho por Tres Arroyos y además “que nos enseñó a trabajar para la comunidad”.

Por otra parte, ante su reciente cumpleaños, Coco comentó que “no puedo creer haber cumplido 80 años, me hicieron pensar años los 80, porque me siento una persona con ganas de seguir empujando, pero me hace pensar en los años que tengo vividos”.

Además del afecto permanente que le brinda la comunidad, en muestra de agradecimiento por todo el trabajo realizado, desde el silencio y con un total desinterés, Eugenio recordó que “cuando se concretó la ampliación del Hospital Pirovano, a los consultorios externos se le puso mi nombre, y yo creo que es demasiado”.

El comerciante de la tradicional “Casa del Pantalón” que logró no solo volverse histórico por loa venta de ropa sino también por su permanente asistencia a la comunidad, aseguró en LU24 que “sigo con la misma fuerza, con el mismo empuje, con el mismo acompañamiento de las personas que tengo al lado, que son las que hacen que formemos equipos muy unidos y se logren las cosas” y reconoció que todos los logros se llevan a cabo “no con discusiones ni peleas, sino empujando todos parejos”.

En la situación de pandemia, la Comisión Amigos ha redoblado sus esfuerzos, y en ese sentido, manifestó que “la capacidad de trabajo del personal hace que todo funcione bien, tenemos un edificio muy bueno, aparatología de primer nivel como en las grandes ciudades, pero lo que hace todo es el personal, y a su vez nosotros recibimos el agradecimiento para el personal, en donaciones y pudiendo hacer más cosas”.

Para finalizar, admitió que “cuando los partidos políticos me ofrecían participar, decía que no, porque no era mi vocación, pero en esta oportunidad no puedo decir que no, aunque me parezca demasiado”, refiriéndose al reconocimiento planteado por la Cámara Económica para que se lo declare Ciudadano Ilustre, y agregó “siempre me pareció una forma más sencilla trabajar desde más abajo, y para ser político hay que ser especial y tener vocación”.

