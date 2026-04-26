Colapinto en Buenos Aires: más de 500 mil personas y show histórico de F1

26 abril, 2026 0

Buenos Aires se convirtió por un día en una pista de Fórmula 1. Y no fue exageración. Más de 500 mil personas coparon el circuito callejero en Palermo para ver de cerca a Franco Colapinto, que a pura velocidad —y algo de show, claro— protagonizó una exhibición que ya quedó grabada en la historia grande del automovilismo argentino.

Después de 14 años sin ver un monoplaza de la máxima categoría rodando por la ciudad, el piloto de 22 años rompió la espera. Primero, con el Lotus E20 de 2012, ese que ya de por sí impone respeto. Después, con una joya cargada de simbolismo: la réplica de la Flecha de Plata, el mítico Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio dominó la Fórmula 1 en los años 50.

La jornada tuvo de todo. Música en vivo, figuras del espectáculo, pantallas gigantes y una atmósfera que, por momentos, parecía más de Gran Premio que de exhibición. Durante más de seis horas, el público acompañó cada instante, desde la previa hasta el cierre. Y cuando Colapinto salió a pista el ruido del motor se llevó todo puesto.

Las tandas, tres en total, duraron alrededor de 20 minutos cada una. La primera aparición con el Lotus llegó cerca de las 12:55. Más tarde, fue el turno de la Flecha de Plata, con un detalle que no pasó desapercibido: Colapinto usó una réplica del casco de Fangio, como guiño a la historia. Y en la última salida con el auto de 2012, apretó un poco más. Tanto, que los escapes terminaron al rojo vivo, con llamas incluidas. Postal perfecta.

El cierre fue más relajado, pero no menos emotivo. Arriba de un micro descapotable, recorrió el circuito saludando a la gente, acercándose a las vallas, devolviendo cada aplauso. Un ida y vuelta constante con un público que no se guardó nada.

Tras una jornada para el recuerdo, Franco Colapinto deberá afrontar la próxima semana el Gran Premio de Miami por el campeonato oficial de la Fórmula 1.

Fuente: Infobae

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