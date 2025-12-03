Colecta de Reyes: “Este 10 de diciembre sumemos magia entre todos”

El 10 del corriente, de 9 a 12:30 hs, se realizará la tradicional Colecta de Reyes en la secretaría de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Rivadavia 79, una hermosa oportunidad para compartir, ayudar y mantener viva la ilusión de los más pequeños.

Además, integrantes de la compañía “Había una Vez” estarán recorriendo el centro de la ciudad durante la mañana y la tarde, recolectando las donaciones mientras llevan alegría, colores y espíritu de fiesta.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo acercándose personalmente, realizando su aporte al alias: reyesmagos88, o comunicándose al 2983 42-3824.

“Entre todos podemos hacer que la magia de Reyes llegue a cada hogar. ¡Sumate!”

