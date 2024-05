Colecta para ayudar a familia de Azucena que perdió todo en un incendio

7 mayo, 2024



Un incendio provocó la destrucción total de una cabaña en Estación Azucena, partido de Tandil, y la familia afectada solicita la ayuda de la comunidad para poder “volver a empezar”. En Claromecó, donde reside el hijo del matrimonio, se recolectan elementos en calle 9 N° 2360, entre 22 y 24.

“El viernes a la madrugada me despierto por un ruido y cuando prendo la luz no me veía la mano, era todo humo. Salimos y al querer agarrar una manguera, una canilla, con la helada que cayó estaba todo congelado, no teníamos agua para empezar a apagar el fuego. Llamamos a Bomberos, pero están a 30 kilómetros de donde vivimos y mínimo tenían 50 minutos de viaje”, dijo a LU 24 Fernando Giménez.

“Empecé con un balde y un tanque de agua que tenía al costado de la casa para tratar de contener hasta que llegaran, pero no pude y salimos por lo puesto”, agregó.

Fernando confirmó que “el fuego empezó por el tiraje de una salamandra. No quedó nada, alcanzamos a sacar a nuestras mascotas”.

“Necesitamos ayuda para volver a empezar y ver si podemos reconstruir nuestra vivienda”, expresó.

“Mis hijos comenzaron a hacer una campaña, el alias es ARTESMARES y si alguien puede donar ahí algo todo es bienvenido: estamos cubiertos de ropa y cama, nos faltan elementos de cocina”, finalizó.

