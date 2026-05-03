(video)Colegiales festejó el Centenario con una gran cena baile

3 mayo, 2026 436

Conmemorando sus 100 años de vida, el Club Colegiales festejó la fecha, realizando en la noche del sábado una cena baile en instalaciones del salón de la Escuela Secundaria Técnica, con la presencia de más de 350 personas que disfrutaron además del humorista Alejandro Gardinetti, y la música del grupo Buena Vibra.

En el momento de la entrega de recordatorios, hablaron el Presidente de Club, Marcelo Morán, uno de los máximos referentes del fútbol del Escolar, Néstor Pela Di Luca y el Intendente Interino Adolfo Olivera

Recibieron reconocimientos el Grupo Zumba de Patín, Luis Gonzalez, Hugo Mainini, Carlos Gonzaléz, Juan José Figini, Roque Guzmán, Segundo Guzmán, Carlos Plaza, Mario Guzmán, Mariano Paguegui, Omar Valerio y los Hermanos Néstor, Hugo y Nelson Di Luca.

Los clubes San Martín y Huracán Ciclista mandaron sus felicitaciones y lo más trascendente fue un video de José Manuel López (el Flaco) que jugara para el Escolar y ahora está en Brasil, militando en el Palmeiras y disputando la Copa Libertadores.

Volver