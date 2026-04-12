Colegiales lidera, solitariamente, el Torneo Oficial del Fútbol Femenino
Durante la mañana del domingo, se completó la tercera fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino. En la misma, triunfaron Huracán, Colegiales, El Nacional y Agrario, mientras que Garmense y Argentino Junior igualaron.
En la jornada del sábado, Independencia triunfó ante Villa del Parque por 2-1.
Síntesis del domingo:
Olimpo 0 vs Agrario 6.
Goles de Agrario: Jazmin De La Torre, Verónica Vallejos -2-, Anyelen De La Torre de penal, Jorgelina Vergara y Violeta Vallejos.
El Nacional 9 vs Juan Eulogio Barra 0.
Goles de El Nacional: Rocio Mansilla -4-, Abril Henríquez, Florencia Ullua de penal, Fiama Piñeiro en contra, Romina Ramírez y Camila Pirilo.
Central 0 vs Huracán 6.
Goles de Huracán: Pilar Santarena -2-, Belen Berger -2-, Eugenia Gago y Josefina Guerrero.
Garmense 2 vs Argentino Junior 2.
Goles de Garmense: Victoria Salvatico de penal y Brenda Lencina.
Goles de Argentino Junior: Camila Duarte y Xiomara Villalba.
Colegiales 4 vs Huracán Ciclista 0.
Goles de Colegiales: Magali Gonzalez -2-, Cristina Gonzalez y Lucero Gastelu.
Posiciones del Torneo Oficial:
Colegiales 9; Argentino Junior 7, Huracán 7; El Nacional 6, Independencia 6; Garmense 5; Villa del Parque 3, Agrario 3; Huracán Ciclista 2; Juan E. Barra 1, Central 1; Olimpo 0.