Colegiales lidera, solitariamente, el Torneo Oficial del Fútbol Femenino

12 abril, 2026 0

Durante la mañana del domingo, se completó la tercera fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino. En la misma, triunfaron Huracán, Colegiales, El Nacional y Agrario, mientras que Garmense y Argentino Junior igualaron.

En la jornada del sábado, Independencia triunfó ante Villa del Parque por 2-1.

Síntesis del domingo:

Olimpo 0 vs Agrario 6.

Goles de Agrario: Jazmin De La Torre, Verónica Vallejos -2-, Anyelen De La Torre de penal, Jorgelina Vergara y Violeta Vallejos.

El Nacional 9 vs Juan Eulogio Barra 0.

Goles de El Nacional: Rocio Mansilla -4-, Abril Henríquez, Florencia Ullua de penal, Fiama Piñeiro en contra, Romina Ramírez y Camila Pirilo.

Central 0 vs Huracán 6.

Goles de Huracán: Pilar Santarena -2-, Belen Berger -2-, Eugenia Gago y Josefina Guerrero.

Garmense 2 vs Argentino Junior 2.

Goles de Garmense: Victoria Salvatico de penal y Brenda Lencina.

Goles de Argentino Junior: Camila Duarte y Xiomara Villalba.

Colegiales 4 vs Huracán Ciclista 0.

Goles de Colegiales: Magali Gonzalez -2-, Cristina Gonzalez y Lucero Gastelu.

Posiciones del Torneo Oficial:

Colegiales 9; Argentino Junior 7, Huracán 7; El Nacional 6, Independencia 6; Garmense 5; Villa del Parque 3, Agrario 3; Huracán Ciclista 2; Juan E. Barra 1, Central 1; Olimpo 0.

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