Colegiales venció a Quilmes y es semifinalista de la Copa Tres Arroyos

12 abril, 2026 0

En un encuentro que cumplió con todas las expectativas de un clásico de eliminación directa, Colegiales se impuso por 1 a 0 ante Quilmes en su propia cancha y avanzó a las semifinales de la Copa Tres Arroyos. El actual bicampeón de la copa demostró su jerarquía en los momentos clave y continúa firme en la defensa del título.

El partido comenzó con una intensidad altísima ante un marco de público espectacular que colmó las instalaciones del cervecero. En los primeros 45 minutos, la paridad fue la nota dominante. Quilmes, con un Espinosa punzante y difícil de contener, generó peligro, pero se topó con una actuación sólida del arquero Alonso, quien sostuvo el cero en su arco tras una estupenda atajada ante el propio Espinosa y un rebote clave frente a Infesta.

Por su parte, Colegiales tuvo la oportunidad más clara de la primera mitad en los pies de Toso, quien aprovechó un error en la salida, recorrió 30 metros en soledad frente al arquero, pero falló en la definición enviando el remate desviado.

En el complemento, Quilmes salió decidido a llevarse el partido y vivió su mejor pasaje de fútbol. Sin embargo, la falta de puntería le costó caro. Infesta tuvo dos situaciones inmejorables de cabeza: la primera se fue por encima del travesaño a los 13 minutos y, poco después, otro frentazo a escasos metros de la línea terminó en las manos del arquero visitante.

Cuando el asedio de Quilmes parecía ser total, el conjunto “Escolar” dio el golpe letal. A los 30 minutos, tras una pelota parada que Toso bajó con precisión en el corazón del área, el “Gallego”, Matias Elorza capitalizó el rebote y puso el balón contra el palo izquierdo, desatando el festejo de la parcialidad visitante.

Tras el gol, Quilmes sintió el impacto y comenzó a desdibujarse, situación que se agravó con la expulsión de Fauquen por una jugada peligrosa. A pesar de los cinco minutos de adición otorgados por el árbitro, el local no logró hilvanar jugadas de riesgo y Colegiales cerró el partido con oficio.

Con este resultado, el “Escolar” ya se encuentra entre los cuatro mejores del certamen y ahora deberá verse las caras con Recreativo Echegoyen en la siguiente instancia.

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