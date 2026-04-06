Colegiales y Argentino Junior mandan en el Oficial Femenino tras la segunda fecha
Durante la mañana del domingo, se disputó la segunda fecha del Torneo Oficial del Fútbol Femenino. En la misma, triunfaron Huracán, Garmense, Argentino Junior, Colegiales y El Nacional; mientras que Huracán Ciclista y Central, fueron el único empate de la jornada.
Síntesis del domingo:
Argentino Junior 4 vs Olimpo 0.
Goles de Argentino Junior: Tamara Rio, Karen Iñigo y Ema Alverdi -2-.
Agrario 0 vs El Nacional 6.
Goles de El Nacional: Rocio Mansilla -3-, Abril Henríquez, Rocio Fernández y Florencia Ullua.
Huracán 3 vs Independencia 2.
Goles de Huracán: Ayelén Rodríguez -2- y Eugenia Gago.
Goles de Independencia: Romina Colantonio -2-.
Villa del Parque 1 vs Garmense 3.
Gol de Villa: Mia Epulef.
Goles de Garmense: Victoria Salvatico, Jazmin Tirone y Brenda Lencina.
Huracán Ciclista 1 vs Central 1.
Gol de Huracán Ciclista: Amalia Neyertz.
Gol de Central: Karen Basualdo.
Juan E. Barra 0 vs Colegiales 5.
Goles de Colegiales: Juanita Miguel -2-, Magali Gonzalez, Evelyn Quintela y Vanesa Olavarria en contra.
Posiciones del Torneo Oficial:
Colegiales 6, Argentino Junior 6; Garmense 4, Huracán 4; Independencia 3, El Nacional 3, Villa del Parque 3; Huracán Ciclista 2; Juan E. Barra 1, Central 1; Olimpo 0 y Agrario 0.