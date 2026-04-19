Colegiales y Once Corazones no se sacaron ventajas en el Zubiri

19 abril, 2026 109

En un duelo vibrante de principio a fin, Colegiales y Once Corazones repartieron honores tras igualar 1 a 1 en el Victoriano Zubiri.

El encuentro, que contó con un gran marco de público y un arbitraje sólido de José García, dejó la sensación de una paridad lógica por lo propuesto por ambos conjuntos a lo largo de los noventa minutos.

El marcador se rompió apenas iniciado el juego. A los dos minutos, una jugada colectiva de Once Corazones derivó en un remate de Ayesa que, tras un desvío, se clavó en el ángulo de Alonso para el 1 a 0 prematuro. Sin embargo, el golpe no amilanó a Colegiales. El local reaccionó rápido y, a los 9 minutos, encontró la paridad: tras una combinación entre Silva y Retamoso, Agustín Barrionuevo disparó y la pelota terminó dentro del arco tras rozar en Velázquez.

El resto del primer tiempo fue un monólogo de llegadas. Colegiales tuvo las más claras en los pies de su figura, Retamoso, y la pegada de Silva, pero se topó con un Alberca monumental bajo los tres palos. Por su parte, el equipo de “Cacho” Córdoba inquietó con la movilidad de Julián Prieto y Leo Rivera, aunque no logró vulnerar nuevamente la valla local.

En el complemento, el ritmo no decayó. Once Corazones avisó con la peligrosidad de Ayesa y un remate de Gaitán que pasó rozando el poste, mientras que Colegiales respondió con un tiro libre de Barrionuevo y un remate de Retamoso que se estrelló en el palo, ahogando el grito de gol de la hinchada escolar.

Los arqueros Alonso y Alberca terminaron de consolidarse como piezas clave para sostener la igualdad.

Síntesis del partido:

Colegiales: Jorge Alonso, Juan Ignacio Marchetti, Ezequiel Coronel, Facundo Barbosa, Aaron Cárdenas; Agustín Barronuevo, Emanuel Errozarena, Juan Ignacio Silva, Ezequiel Barbosa; Octavio Retamoso y Owen Toso. DT: Omar Espinal.

Once Corazones: Joaquín Alberca; Alejandro Piñero, Franco Velázquez, Fernán Rodríguez, Joaquín Diaz; Joaquín Ayesa, Julián Salas, Alejandro Cataldi, Julián Prieto; Leandro Rivera y Federico Di Lorenzo. DT: Gustavo Córdoba.

Goles: Agustin Barrionuevo para Colegiales y Joaquín Ayesa para Once Corazones

Tercera: victoria de Colegiales 2 a 0.

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