Colocan dispositivos para medir la velocidad e infracciones en puntos estratégicos de la ciudad

27 agosto, 2024 0

En gran paso hacia la mejora de la seguridad vial y la sostenibilidad del tránsito, la Municipalidad de Tres Arroyos ha iniciado la primera etapa de la colocación de dispositivos destinados a medir la velocidad y detectar infracciones de tránsito. Este proyecto es el resultado de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el intendente municipal, Pablo Garate, que tiene como objetivo optimizar el control y ordenamiento del tránsito en las principales avenidas de la ciudad.

La etapa inicial del plan incluye la instalación de la infraestructura necesaria para soportar la tecnología de control vehicular. En concreto, se están instalando cámaras de video observación en puntos estratégicos, las cuales tendrán la capacidad de detectar infracciones de tránsito en tiempo real. Estas cámaras permitirán identificar a los automovilistas que no respeten las normas de tránsito, contribuyendo así a un tránsito más ordenado y seguro en la ciudad.

Las fotomultas emitidas por estas cámaras serán un elemento clave para garantizar que los conductores respeten las condiciones de tránsito establecidas. Con estas medidas, se espera no solo reducir las infracciones de tránsito, sino también disminuir los accidentes y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El intendente Pablo Garate destacó la importancia de este proyecto: “Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos. Con la implementación de estas tecnologías, buscamos no solo sancionar a quienes no respeten las normas, sino también educar y concientizar sobre la importancia de un tránsito ordenado y seguro.”

En esa línea, aseguró que “con este enfoque integral, se pretende lograr una ciudad más segura y sustentable para todos”.

