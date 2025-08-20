Colombófila: Triunfos de Alberto Pardo desde Chivilcoy

El pasado sábado, se disputó una nueva fecha del campeonato anual de colombófila desde Chivilcoy.

El ganador fue nuevamente tanto en pichones como en mixta. el reconocido colombófilo Alberto pardo de gran trayectoria en este deporte y que viene realizando excelentes actuaciones habiendo ya disputado 13 carreras. El campeonato de pichones es liderado por Cacho y Chela Arista.

El de mixta el líder es Gastón Yañez y el campeonato general es liderado por Carlos Tosetti, segundo José Rivero y tercero Alexis García.

La próxima competencia será el próximo sábado desde Junín a 440 km en línea de vuelo de nuestra ciudad.

