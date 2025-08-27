Colombofilia: Triunfos de Gastón Yáñez y de Alberto Pardo
El sábado se disputó una nueva fecha del Campeonato Anual de Colombofilia desde Junín.
El ganador en categoría pichones, a un promedio de 70 km/h fue Gastón Yáñez. El campeonato es liderado por Cacho y chela Arista.
En categoría mixta a un promedio de 71 km/h ganó Alberto Pardo, y el campeonato es liderado por Gastón Yáñez.
Disputadas 15 carreras, el campeonato general es liderado por José Rivero , 2º Carlos Tossetti y 3º, Gastón Yáñez.
La próxima competencia será el sábado 30 desde Colón, provincia de Entre Ríos, a 720 km. en línea de vuelo de nuestra ciudad, dando inicio al Campeonato de fondo.