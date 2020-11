Colonias de Vacaciones presentaron protocolo sanitario que el municipio evaluará

7 noviembre, 2020

La profesora Marcela Barragán, una de las coordinadoras de la colonia de vacaciones “Pequeños Soles”, que funciona en el natatorio del Club Costa Sud, dijo que ya se elaboró un protocolo sanitario para poder trabajar este verano y fue presentado a la Municipalidad el lunes 19 de octubre.



Cada uno de los representantes de las distintas colonias de Tres Arroyos tuvo una reunión con el secretario de Desarrollo Económico y Director de Deportes, Matías Fhurer y Guillermo Orsili: “Quedaron en evaluar este protocolo y teniendo en cuenta siempre la resolución que va a manejar la provincia y a través de eso, de parte de la municipal, estamos esperando la respuesta. Nos fuimos muy contentos porque fue una reunión muy positiva y muy alentadora, falta la decisión”, manifestó la profesora.

En este sentido, Barragán detalló algunos detalles del protocolo: “Se va a trabajar sobre el método burbuja, lo que quiere decir que es un profesor cada 15 alumnos y siempre el mismo grupo, cada grupo va a tener sus materiales que se van a desinfectar antes y después de su uso, también el uso obligatorio de barbijo en las actividades que no exijan un esfuerzo físico, así que estamos preparados a la espera de lo que nos dicen”.

También indicó que falta definir si se va a permitir jornada completa o solamente a partir de las 14 horas, viniendo de la casa y sin usar los vestuarios. Aclaró que el virus no se contagia a través del agua, “ya que el cloro mataría el virus”, dijo y agregó que “hay una declaración jurada libre de virus que se presentan en los grupos de trotes o la gente que hace deportes, que se tendrá que ir actualizando cada 15 días. Es decir, se les va a entregar a los alumnos y se les va a tomar asistencia, y cada 15 días se va a ir actualizando eso”.

“Ni bien tengamos el ok, arrancaríamos con la inscripción. Como va a ser grupito reducido es por orden de llegada. Serán cupos limitados en todas las piletas”, precisó.

Por último expresó que “con la apertura de la colonia es tratar de recuperar la socialización que los chicos perdieron en este tiempo de tanto aislamiento de no ver a sus padres, a sus compañeros, al interactuar con el otro”.

