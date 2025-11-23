Colorido Paseo Gaucho y Jura de Emprendados en la continuidad de “Entre Asados y Relinchos”

23 noviembre, 2025 26

Este domingo por la mañana, con un clima agradable y mucha asistencia de público, se dio continuidad a la 21º edición de la Fiesta “Entre Asados y Relinchos”.

En primer lugar, en el predio de la Fiesta del Trigo, se llevo a cabo la tradicional Jura de Emprendados, Delegaciones y Carruajes donde contó con la participación de las delegaciones del distrito y la región -entre ellas Copetonas, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Benito Juárez, San Cayetano y Aparicio-.

Pasada la Jura, comenzó el famoso Paseo Gaucho. Partiendo desde el mismo predio, recorriendo calles hasta Avenida Moreno para terminar frente al palco de autoridades en la Plaza San Martin.

Como novedad, en el palco de autoridades se hizo presente el intendente, Pablo Garate, junto con Alejandro Barragán, la presidenta del Consejo Escolar y demás funcionarios del municipio.

La jornada, continuará con un almuerzo en el Centro Cultural La Estación y a las 15:00 horas en San Martín al 2700, comenzarán las pruebas de rienda, con categorías libres, un clásico y el cierre con una carrera final.

Volver