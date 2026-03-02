Colorshop reabrió sus puertas en Chacabuco y Pedro N. Carrera (audio)

2 marzo, 2026

Pinturería Colorshop inauguró su nuevo local ubicado en la esquina de Chacabuco y Pedro N. Carrera, el móvil de LU 24 dialogó con Matias y dijo “es un lugar más grande, propio y con el espacio necesario para atender a nuestros clientes”

“Al ser más amplio pudimos armar una zona de capacitaciones y charlas mensuales para pintores, clientes, arquitectos”.

Con respecto a los productos, “contamos con una interesante paleta de colores además de todo lo nuevo que va saliendo. Cubrimos todo Tres Arroyos y estamos también en Juárez, San Cayetano, Tandil y Necochea, continuamos con la dinastía, mi hija empezó a trabajar aquí, nuestra idea es mantener todo esto entre nosotros”.

Los horarios de atención son de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 y los sábados hasta el mediodía.

