Combustible: YPF lo aumenta 1% y congela los precios por 45 días más

13 mayo, 2026 87

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció el aumento del 1% en el valor de los combustibles a partir de la medianoche de este miércoles e informó la congelación que los precios para los próximos 45 días.

En su cuenta de X, Marín explicó que el aumento del 1% fue tras un “análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, en tanto que el congelamiento de los precios se determinó luego de observar que en la segunda mitad de marzo la demanda había caído 10% frente a las primeras dos semanas.

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