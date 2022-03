Combustibles: piden inversión en energía por falta de gasoil

El presidente de la CECHA de Argentina, Gabriel Bornoroni dijo: “Se importa caro y se vende barato”, en el interior de la Provincia escasea uno de los combustibles más importantes para la producción como lo es el gasoil.

“No producimos el total de combustibles que consumimos y, por eso, entre el 20 y 30 por ciento se importa más caro y se vende barato internamente. Así el costo que no se paga por un lado, se traslada a surtidores y la cuestión es que se consume más gasoil en el interior, específicamente en ciudades productivas”, dijo Bornoroni. En algunas localidades hay tope de hasta 15 litros para vender diesel porque no hay productos. Esto quiere decir que los combustibles no llegan al estacionero y menos al consumidor, con lo que escasean en sitios donde la energía se emplea para el trabajo de la tierra, “había desabastecimiento desde el año pasado y no estaba llegando lo que pedíamos. La solución en inmediato es que haya una importación del 25% del producto y una política a largo plazo de inversión para que no andemos comprando cuando tenemos petróleo hasta para exportar, si al diesel se le pone un precio interno diferente al internacional, nadie viene a invertir y terminamos comprándole a los países limitrofes para vender más barato acá. No es lógico, pero sí lo es que invirtamos, que haya consumo, que actualicemos los precios y que ataquemos el problema del transporte porque si subsidiamos todo hay malgasto del producto”, adhirió la Autoridad de la Institución de energía.

FUENTE: infocielo.com

