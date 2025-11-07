Comedia Musical Tres Arroyos presenta su obra ¿Quién mató a Jesús?

7 noviembre, 2025 0

Este viernes y domingo a las 21, al zoom del Club Español llega la obra titulada ¿Quién mató a Jesús?, protagonizada por el grupo Comedia Musical Tres Arroyos, Juan Carlos Caruso, quien integrará el elenco, visitó el estudio radial de LU 24 y dijo “estamos muy contentos, pudimos armar la planta de luces, el sonido y una pantalla”.

“Pese a la situación económica decidimos arriesgarnos y hacer una producción por amor al arte”. Aseguró y afirmó que “tuvimos un año difícil, muchos de nuestros integrantes se enfermaron, otros tuvieron problemas familiares, aun así, hicieron es esfuerzo para estar”.

“En ¿Quién mató a Jesús? participaran en escena 13 personajes, esta obra, se divide en dos partes continuando el domingo, las entradas anticipadas, para los dos días disponibles hasta hoy a 12 mil y en puerta 15 mil pesos”, informó.

A su vez, Caruso adelantó que “la historia se desarrollará en el marco de un juicio por jurados, quienes analizando el rol de los distintos personajes históricos en la crucifixión de Jesús”.

“Les puedo garantizar que en este espectáculo las personas saldrán muy emocionados y sorprendidos, sobre todo, quedarán impactados con el personaje de Judas”, concluyó.

