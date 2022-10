Comenzaron a jugarse las revanchas del Torneo de Bochas

14 octubre, 2022

Comenzaron a disputarse las revanchas del Torneo de la categoría Senior de Bochas por parejas, que se desarrolla con 6 equipos.

Oriente le ganó a Club de Pelota como local 12 a 9, Huracán de visitante venció a Sociedad Española 12 a 11 y Estudiantes también de visitante, derrotó a Echegoyen 12 a 8.

Posiciones: Oriente 5, Huracán y Estudiantes 4, Club de Pelota y Sociedad Española 2, Echegoyen 1.

Próxima fecha: segunda de las revanchas a jugarse el martes 18, Club de Pelota vs Huracán, Estudiantes vs Sociedad Española, Oriente vs Echegoyen.

Hoy se juegan las revanchas de los play offs de semi final de primera por tríos. En Orense, Sociedad Española recibe a Huracán y en Oriente, el local espera por Club de Pelota.

