Comenzaron los festejos por el centenario del Club Alumni de Orense

4 junio, 2022 Leido: 226

A partir de las 11:30 horas comenzaron las actividades protocolares por el centenario del Club Alumni de Orense. Tras la entrada de banderas, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y, luego, se realizó un minuto de silencio. El intendente Municipal y parte de su gabinete, concejales, referentes de otras instituciones deportivas, y personas que formaron parte de la entidad estuvieron presentes para acompañar y formar parte de los festejos.

Luego del minuto de silencio, el presidente del Club, Orlando Montenegro, se dirigió a los presentes diciendo: “es un momento histórico, no son muchas las instituciones que asistidas por su comunidad, llegan a cumplir 100 años. El Club Alumni de Orense está integrando ese selecto grupo que puede mostrar vida, y todo es posible gracias a los dirigentes, socios, amigos y vecinos de este pueblo que considera que Alumni es un instrumento fundamental en nuestras vidas. También es invalorable el aporte de otras instituciones, autoridades, organismos, que confían en nosotros que fomentamos el deporte y la amistad como un servicio a la comunidad.

Estas instalaciones son para todos, con acceso ilimitado, por eso nuestros chicos practican tantos deportes. Hoy quiero agradecer a todos por mantener en pie este querido club, a las familias que formamos parte, a todos y cada uno, muchas gracias”.

Carlos Sánchez “Siento orgullo y emoción como tresarroyense”

Seguidamente, el jefe comunal Carlos Sánchez entregó un presente y un subsidio al Club, y además dijo: “llegar al centenario es maravilloso, nos llena de orgullo como tresarroyenses, y a mí como intendente por tener en nuestro distrito una institución deportiva como lo es el Club Alumni, cumpliendo 100 años. Esta trayectoria se logró por el compromiso y decisión de sus primeros integrantes que tuvieron la visión de fundar un club ante la necesidad del lugar, y no era poca cosa, había que tomar semejante decisión con suma responsabilidad. Este club no sólo trabaja en lo deportivo, sino también en lo social, en lo solidario, en lo comunitario y todo es recíproco, es un ida y vuelta con la comunidad. Me siento realmente orgulloso y emocionado, felicitaciones y feliz cumpleaños”.

Luego hubo descubrimiento de placas y un mural, y también un almuerzo oficial con autoridades e invitados especiales. A las 14.30, en tanto, se habilitará el espacio “Club abierto” con inflables, malabaristas (Rodrigo Pitino Cunqueiro) y juegos para niños. Además, se disputará la final de paddle y se entregarán los premios.

Desde las 18 habrá shows musicales con xido, Los Orensanos, Los Aparceros y El Otro Pez.

A las 20 pronunciará nuevamente unas palabras el presidente, se efectuará el sorteo de una moto, se realizará el tradicional brindis y se compartirá la torta del centenario. A continuación, se sorteará el automóvil 0 km ante escribano público.

Finalmente, desde las 22.30, se presentarán “Los Borbotones” y el DJ Fede Marchini. Habrá servicio de cantina. Cabe destacar que durante todo el día, habrá un patio de comidas y en el gimnasio, se podrá visitar el Museo del Centenario.

